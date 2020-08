Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul „cel mai probabil” va prelungi starea de alerta. O eventuala decizie in acest sens va fi luata in functie de evolutia epidemiologica.

- Ludovic Orban, anunț important: „Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta. Nu mai analizam nicio restricție suplimentara!”. Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara…

- Guvernul se reuneste marti în sedinta pentru a introduce prevederile noii legi a carantinarii si izolarii în hotarârea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Legea, promulgata sâmbata de seful statului, a intrat marti în vigoare.Premierul Ludovic Orban…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a introduce in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile prevederile noii legi a carantinarii si izolarii. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va modifica HG privind starea alerta in concordanta cu prevederile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința cu Guvernul, de la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile.”Am finalizat o discuție de lucru importanta pe care am avut-o impreuna cu Premierul Orban, cu mai mulți miniștri și consilieri prezidențiali. Am analizat…

- Saptamana cu decizii importante, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban trebuie sa stabileasca daca va prelungi starea de alerta.Pe 16 iulie expira starea de alerta, iar, ib cazul unei noi decizii, ar fi a doua prelungire, cu 30 de zile, a acestei situatii exceptionale. Saptamana trecuta,…

- Premierul Ludovic Orban da semne ca ar putea prelungi toata vara starea de alerta, pana la alegeri, alimentand suspiciunile ca interesul sau este, de fapt, legat de vanzarea maștilor cumparate la suprapreț de ministrul sanatații, Nelu Tataru, pentru purtarea carora Guvernul PNL face reclama pe bani…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Interesant ca ședința are loc chiar in ziua in care expira actuala stare de alerta, existand riscul unui nou vid, intre starea de urgența și starea de alerta, cand…