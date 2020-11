Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca se va reveni la declaratia pe propria raspundere pentru circulatia pe timpul noptii, anuntand ca aceasta declaratie ar putea fi acceptata si in varianta online.

- Ludovic Orban a vorbit in exclusivitate la Digi24 despre noile restricții care vor fi impuse cel mai probabil de luni. Astfel, romanii vor avea nevoie de declarație pe proprie raspundere atunci cand vor circula dupa ora 22:00, iar magazinele vor fi inchise de la ora 21:00. Ar urma sa ramana deschise…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 05 noiembrie 2020, ca masurile luate pana in prezent nu mai sunt suficiente si este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19. "Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi multi,…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban anunța ca se revine la declarația pe propria raspundere: In ce situații e necesara Ludovic Orban anunța ca se revine la declarația pe propria raspundere: In ce situații e necesara Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la Digi24, despre restricțiile privind circulația…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la Digi24, despre restricțiile privind circulația pe timpul nopții, care va intra in vigoare de luni."Inseamna ca pe timpul nopaii va fi permisa deplasarea la munca, din motive medicale, deci practic numai acele deplasri necesare. Magazinele vor…

- Ministerul Educației introduce doua declarații pe propria raspundere, pe care vor trebui sa le semneze parinții, elevii și profesorii, potrivit unui document trimis in toate școlile și obținut de Edupedu.ro. In aceste noi formulare, atat cadrele didactice, cat și elevii și parinții ”se obliga” sa nu…

- Ministerul Educației a renunțat la ideea ca parinții sa completeze o declarație pe proprie raspundere atunci cand iși trimit copiii la școala, un document prin care ar fi trebuit sa iși asume ca nu au simptome de boala și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat…

- Având în vedere pandemia de Covid -19 și masurile impuse de autoritați pentru prevenirea raspândirii virusului SARS-CoV-2, pasagerii care sosesc în România din țarile/zonele cu risc epidemiologic ridicat (zone declarate „galbene”…