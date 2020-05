Stiri pe aceeasi tema

- Masuri publicate de Ministerul de Interne valabile dupa 15 mai Institutiile si autoritatile publice, de asemenea toate firmele vor avea obligatia ca odata cu relaxarea unor restrictii anuntate dupa expirarea starii de urgenta sa asigure triaj epidemiologic pentru angajati si dezinfectarea obligatorie…

- Cu totii stim despre pandemia care a lovit lumea in ultimele luni si care contiuna sa se propage. Toate statele au luat masuri pentru a limita raspandirea virusului insa pana la gasirea unui tratament eficient si a unui vaccin se pare ca va mai dura putin timp, spun specialistii. In acest…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre restructurarea unor companii ale statului, care acum au scheme de personal mult prea stufoase."Sunt foarte multe domenii de activitate care lucreaza cu motoarele turate, cum e Sanatatea, MAI, cadrele didactice, serviciile sociale.…

- Institutiile publice din Romania, dar si institutiile private vor lucra cu Trezoreria doar de la distanta, incepand din 20 aprilie, a anuntat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, la Realitatea Plus."Continua proiectul de digitalizare a Ministerului Finantelor si ANAF. Suntem in testari cu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat la B1 ca isi doreste integrarea pe piata muncii din Romania a romanilor care au revenit din strainatate, cu zecile de mii, in acest context al pandemiei de coronavirus. Astfel, Executivul pregateste programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca toate institutiile publice trebuie sa opereze online, iar Trezoreria trebuie sa se adapteze, pentru ca "nu poate sa ramana in Epoca de Piatra". "Deja am dat o decizie, am emis o ordonanta de urgenta prin care am obligat toate institutiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca toate institutiile publice trebuie sa opereze online, iar Trezoreria trebuie sa se adapteze, pentru ca "nu poate sa ramana in Epoca de Piatra"."Deja am dat o decizie, am emis o ordonanta de urgenta prin care am obligat toate institutiile…

- COVID-19 forțeaza companiile sa adopte munca la distanța. Ce trebuie sa faca managerii, pentru a-și proteja afacerile de atacuri cibernetice Mii de angajați din Romania au fost trimiși sa lucreze de acasa, in luna martie, in contextul raspandirii epidemiei cu coronavirus, insa specialiștii in securitate…