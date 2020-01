Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța de urgența pentru a amana termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii. Prorogarea va fi pana la data primei rectificari bugetare, dupa 1 iulie.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii, dar a anuntat miercuri ca legea nu s eva aplica de acum. "Guvernul isi face ultimele calculce, dar vreau sa subliniez o cheitune foarte importanta pentru ca am observat cateva interpretari neconforme…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, marti, la Adevarul Live, ca cel mai probabil, Guvernul va amana pana in luna iulie intrarea in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. Aceasta a facut declaratia dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea PSD privind dublarea alocatiilor…

- Decizia a fost luata de catre premierul Ludovic Orban, impreuna cu Guvernul, este susținuta de catre președintele Klaus Iohannis și este justificata prin faptul ca dublarea alocațiilor nu a fost și nu este prevazuta in Legea bugetului de stat pe anul 2020. Prin urmare, termenul de intrare in vigoare…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri amanarea creșterii alocațiilor pentru copii. Guvernul va proroga, dupa promulgare, termenul de intrare in vigoare a Legii privind dublarea alocațiilor, pana cand vor fi gasite resurse financiare. ”Noi suntem puși in situația de a gasi bani pentru ca nu exista…

- PSD propune mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2020 pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament, printre care si asigurarea finantarii dublarii alocatiilor pentru copii. Deputatul PSD Daniel Suciu a precizat ca social-democratii au depus 35 de amendamente…

- "Avem incredere in presedintele nostru, ca de aia l-am sustinut, are discernamantul si aparatul de analiza necesar si suntem convinsi ca decizia pe care o va lua va fi una buna. Am atras atentia ca parlamentarii PSD sa nu isi mai bata joc de Romania. Si asa au adus Romania pe marginea prapastiei,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a intervenit miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile privind proiectul de lege pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii, sa atentioneze ca adoptarea legii ar provoca probleme mari Romaniei. „Suntem in urmatoarea situatie. Punctul pe care il dezbatem…