Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul, dupa apariția fotografiei scandaloase cu cheful de la Palatul Victoria . Potrivit informarii, Orban a platit sambata cele…

- Premierul Ludovic Orban a fost amendat pentru fumat in spatiu inchis si pentru nepurtarea mastii, in urma publicarii fotografiei din 25 mai, de la intalnirea informala de la Guvern, in care apare fumand in biroul din Palatul Victoria.

- Premierul Ludovic Orban a fost amendat pentru fumat in spatiu inchis si pentru nepurtarea mastii, in urma publicarii fotografiei din 25 mai, de la intalnirea informala de la Guvern, in care apare fumand in biroul din Palatul Victoria.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca, in opinia sa, parlamentul nu avea atributii constitutionale si legale pentru a face modificari la hotararea de guvern privind starea de alerta. "Consider ca Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la Hotararea…

- Premierul Ludovic Orban a avut ptima reacție dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite. Șeful de la Palatul Victoria a recunosct ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta.…

- Premierul Ludovic Orban intra in ședința de guvern desfașurata in regim de videoconferința, la ora 17.00, la Palatul Victoria, cu ceilalți membri ai Executivului, potrivit Biroului de presa al...

- Premierul Ludovic Orban a primit rezultatul testului pentru noul coronavirus, acesta fiind unul negativ. Orban iese din izolare și iși reia activitatea la Palatul Victoria. Potrivit GCS, premierul Ludovic Orban, pr...

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat, duminica seara, o reuniune de lucru la Palatul Victoria pe tema noului coronavirus, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Alaturi de seful Executivului, la sedinta de lucru participa ministrii interimari Monica Anisie (Educatie),…