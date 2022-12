Premierul Orbán a venit cu gânduri bune la București. Ungaria știe că are nevoie de România Ungaria știe ca are nevoie de Romania, unul dintre proiectele comune cele mai importante fiind construirea unei linii electrice din Asia spre Europa, pe sub Marea Neagra, prin care va fi alimentata și Ungaria. Șeful guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, a venit la București la finalul saptamanii trecute, pentru a oficializa participarea Ungariei la un proiect energetic din care mai fac parte Romania, Georgia și Azerbaidjan. Creșterea prețului energiei afecteaza și Ungaria, astfel ca guvernul de la Budapesta cauta noi surse de energie. La București s-a semnat un acord intre premierii din Romania,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

