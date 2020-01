Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula de anul viitor pe drumurile publice din Romania, daca nu vor fi reomologate de RAR (Registrul Auto Roman). Intreaga operațiune presupune modificarea mașinii și mutarea comenzilor, dar și a volanului, pe partsea stanga. Operațiunea…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, vineri, la intalnirea cu reprezentantii comunitatii franceze de afaceri din Romania, angajamentul ferm al Executivului roman in directia dezvoltarii unui parteneriat durabil cu toti investitorii din economie. Evenimentul, gazduit de Ambasada Frantei…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Venituri lunare suplimentare pentru minerii concediati Foto arhiva Guvernul va acorda venituri suplimentare minerilor care vor fi concediati de la Complexul Energetic Hunedoara si de la minele din Valea Jiului, potrivit unei hotarâri adoptate miercuri. Tot miercuri, executivul…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…