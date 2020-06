Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut astazi, in fața magistraților, arestarea preventiva a barbatului care a dat foc intenționat mașinii avocatului Carin Antonescu, incident petrecut chiar langa Palatul Dicasterial, care gazduiește instanțele timișorene. Va reamintim ca BMW-ul seria 7 care aparține celebrului avocat…

- Fotbaliștii din Premier League se vor simți „ca in meciurile din Playstation” dupa ultimul plan pus la cale de șefii fotbalului englez și reprezentații EA Sports. Premier League se va relua pe 17 iunie, ca sa incheie sezonul in curs, iar presa britanica anunța ca șefii fotbalului din Anglia au gasit…

- Foarte mulți gameri au avut probleme mari și nu au putut sa joace FIFA 20 in ultima perioada. Pentru ca situația actuala a obligat lumea sa stea in casa, foarte mulți oameni au redescoperit jocurile video, iar FIFA este in top. De aceea serverele EA au inceput sa sufere. De aceea foarte mulți gameri…

- Meciurile din UEFA Champions League sunt suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, dar fanii se pot bucura de cele mai spectaculoase partide din ultimii ani. Nu mai exista fotbal, iar de la ceea ce parea saturație s-a ajuns ca iubitorii acestui sport sa sufere teribil si sa nu mai aiba posibilitatea…

- Campionatul European se va desfasura in vara anului 2021, in perioada 11 iunie - 11 iulie, iar capitala Romaniei, Bucuresti, va gazdui patru meciuri, dintre care trei din grupa C si o optime de finala.Pandemia de coronavirus a blocat majoritatea competitiilor sportive din lume. In Europa,…

- Adrian Mihalcea, noul antrenor al lui Dinamo, nu le-a permis fotbaliștilor straini sa paraseasca Romania in perioada de pauza cauzata de coronavirus. Mihalcea a apucat sa conduca doar doua antrenamente la Dinamo, inainte ca situația din țara sa devina una complicata. Antrenorul a luat insa o serie…

- Floyd Mayweather (43 de ani) a suferit recent doua pierderi devastatoare in familia sa, dupa moartea unchiului și a soției sale. Intoarcerea lui Mayweather in ring, pentru posibilele meciuri impotriva lui Conor Mcgregor (31 de ani) și Manny Pacquiao (41 de ani) sta acum sub semnul incertitudinii. Floyd…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca are obligatia de a sta 14 zile in izolare, chiar daca rezultatului testului coronavirus pe care l-a facut a iesit negativ, scrie Agerpres."Chiar daca mi-am facut analizele si rezultatul testului e negativ, am obligatia de a sta in izolare 14 zile", a declarat…