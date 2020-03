Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține o declarație de presa joi, la ora 10:00, dupa ce ședința de guvern care a inceput miercuri la ora 17:00 s-a incheiat azi-noapte, in jurul orei 3:00. Material in curs de actualizare. Principalele declarații facute de Ludovic Orban: Am reglementat norme metodologice privind…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța, in contextul decretarii starii de urgența, ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Nu lasam pe…

- ​Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a transmis un mesaj de încredere și de responsabilitate în contextul decretarii starii de urgența, anunțând faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța pregatirea unui set de masuri economice pentru a veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului. „Economia trebuie sa mearga mai departe, contractele sa ramana in vigoare, industria sa produca", declara ministrul…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban, la Romania TV Cum l-a convins Klaus Iohannis sa se retraga. Presedintele Klaus Iohannis a nominalizat un premier in interiorul PNL. Mi-am depus mandatul. Decizia CCR era neclara. Pentru ca PSD a boicotat procedura de investire. Am considerat mai…