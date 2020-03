Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat marti, in debutul sedintei de Guvern, ca 28 iunie este data cea mai probabila a alegerilor locale. Totodata, el a reprosat PSD faptul ca a lipsit de la consultarile cu partidele parlamentare in vederea elaborarii hotararii de Guvern privind stabilirea…

- Premierul interimar Ludovic Orban s a intalnit azi, la Palatul Victoria, cu liderii partidelor parlamentare pentru a discuta pe tema stabilirii datei alegerilor locale, informeaza presa centrala. "Cred ca in premiera in politica romaneasca in ultimii 20 de ani am invitat partidele la o consultare despre…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, are marti, la Palatul Victoria, consultari cu liderii partidelor parlamentare pe tema stabilirii datei alegerilor locale. Discutiile vor avea loc urmare a unei invitatii pe care seful Executivului a transmis-o vineri catre Marcel Ciolacu, Dan Barna,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca alegerile locale din acest an vor avea loc pe 14 sau pe 21 iunie."Mandatele consiliilor locale si judetene expira la patru ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna a doua parte a lunii iunie. Ca atare, cel mai probabil,…

- Ludovic Orban nu a putut preciza daca cele doua tipuri de scrutin ar putea fi organizate concomitent. "In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 si pe data de 7 pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Declaratiile vin in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui…

- Kelemen Hunor a anunțat ca a vorbit cu Ludovic Orban, inaintea incheierii sesiunii parlamentare și i-a spus ca susține organizarea anticipatelor cu cateva saptamani inaintea alegerilor locale.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Asta dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui scrutin inainte de termen. "Eu am vorbit cu domnul Ludovic…