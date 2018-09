Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, miercuri, la Cotroceni, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca tara sa are ingrijorari cu privire la statul de drept din Romania, el subliniind ca acesta este fundamentul proiectului european, transmite News.ro . Intrebat despre apelul recent a…

- Premierul Olandei, Mark Rutte se afla, miercuri, intr-o vizita oficiala in Romania, el avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila. Intrebat despre apelul recent a 12 ambasade, intre care si cea a Olandei, adresat Romaniei de a nu slabi statul de drept, Mark Rutte…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a afirmat ca guvernul Dancila nu a reusit inca sa inainteze o agenda concreta privind Presedintia Romaniei la Consiliul UE si sustine ca de acest lucru se ocupa...

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus, in discursul despre „Starea Uniunii”, tinut miercuri, ca pana la summitul de la Sibiu, din data de 9 mai 2019, Uniunea Europeana trebuie sa stabileasca un acord de principiu privind bugetul UE 2020 - 2024.

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…

- Socialiștii europeni au primit cererea de excludere a PSD din grupul S&D. Europarlamentarul S&D Catalin Ivan a trimis, luni, socialistilor europeni o solicitare privind excluderea PSD din S&D, precum si demisia sa din grup, incepand cu data de 1 octombrie, in cazul in care nu se va lua o decizie legata…

- Alocuțiunea președintelui Senatului Romaniei la cea de-a 19-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa Alocuțiunea domnului Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei la cea de-a 19-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa - vineri, 15 iunie 2018 Distinși invitați, Doamnelor si domnilor,…