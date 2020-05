Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat luni ca mama lui a murit recent si ca nu a putut-o vizita in ultimele saptamani din cauza masurilor de protectie impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.Anuntul intervine in contextul unei polemici aparute in Regatul Unit, unde consilierul…

- Un medic de la Spitalul Universitar din Capitala a decedat din cauza COVID-19, dupa cum au anunțat pe Facebook colegii sai. ”Colegul nostru, dr Catalin Barbulescu a incetat din viata aseara. Gandul nostru sa urmareasca permanent de acum acest om bun. Spitalul Universitar de Urgenta sufera azi prima…

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va fi…

- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…