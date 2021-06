Premierul Olandei cere EXCLUDEREA Ungariei din UE: „Cu legea anti-LGBT nu mai au ce cauta” Mark Rutte a sustinut, joi, ca Ungaria, pentru ca a adoptat o lege care interzice referirile la homosexualitate in scoli si este acuzata astfel ca discrimineaza persoanele LGBT, ”nu mai are ce sa caute in Uniunea Europeana”. ”In opinia mea, (…) ei nu mai au ce sa caute in UE,...