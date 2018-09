Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului francez pentru Europa si Afaceri Externe a afirmat, in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca aceasta a avut un rol determinant in progesele in lupta anticoruptie si ca Franta va ramane vigilenta cu privire la respectarea statului de drept in Romaniei.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut asazi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Stella Ronner Gruba i , in contextul dezbaterilor privind viitorul Europei, dar si al recentului discurs sustinut de prim ministrul olandez Mark Rutte in plenul…