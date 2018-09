Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, miercuri, la Cotroceni, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca tara sa are ingrijorari cu privire la statul de drept din Romania, el subliniind ca acesta este fundamentul proiectului european.

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, susține ca Olanda și Comisia Europeana urmarește cu atenție evoluția statului de drept din Romania.”E adevarat ca am urmarit și noi evenimentele recente din Romania. Avem și noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana și-a…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte va vizita Romania miercuri, in contextul viitoarei Presedintii a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene - in prima jumatate a anului 2019 - si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila, informeaza pagina oficiala de Facebook a Ambasadei…

- Intalnirea intre Mark Rutte si Theresa May a avut loc pe fondul cresterii presiunilor asupra premierului britanic pentru a lua o decizie privind viitoarea relatie comerciala intre Londra si UE dupa Brexit.''Avem urgent nevoie de claritate privind fiecare aspect al viitoarei relatii intre…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) referitor la proiectele de modificare a Codului penal și a Codului de procedura penala. Forumul Judecatorilor din Romania cere ca ”Parlamentul sa aștepte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni, 18 iunie 2018, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Stella Ronner-Grubacic, in contextul dezbaterilor privind viitorul Europei, dar și al recentului discurs susținut de prim-ministrul olandez Mark Rutte…

- „SUA sustin institutiile romane anticoruptie si lupta dumneavoastra anticoruptie in general. Cred ca presedintele Trump s-a exprimat foarte clar anul trecut, cand a spus, in Gradina cu Trandafiri, ca mereu vom sustine Romania in lupta anticoruptie”, a afirmat Mitchell, potrivit Agerpres.ro, dupa ce…

- Intalnire Klaus Iohannis-Wess Mitchell, la Palatul Cotroceni. Șeful statului s-a intalnit, marți, cu secretarul de stat al SUA pentru Europa si Eurasia. Aflat in vizita in Romania, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a sustinut un discurs, luni, la Facultatea…