Premierul nu vede un pericol în inflația prognozată de 5,6%. „România nu mai este o ţară cu salarii mici” Primul ministru Florin Cițu nu considera o problema faptul ca inflația este deja la 5% și va atinge pana la sfarșitul anului 5,6%, conform BNR. Intrebat, marti, daca ne indreptam catre o crestere a preturilor, a evitat un raspuns. „Asta este interpretarea dumneavoastra, este o estimare a BNR. Am vazut ieri niste cifre foarte interesante, cum mai mult de 1 la suta dintre angajatii din Romania au un salariu mai mare de trei mii de euro net, cum creste ponderea celor care au salarii mai mari de o mie de euro, ceea ce inseamna ca Romania nu mai este o tara cu salarii mici, nu mai este o destinatie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

