Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa ii prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. Totodata, Cițu trimite…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…

- Ludovic Orban și Florin Roman, liderul deputaților PNL, au depus un amendament la “Ordonanța austeritații” data de Florin Cițu, prin care acorda 24 de calatorii gratuite studenților. Liderii PNL au declarat, vineri, ca prevederile Ordonanței austeritații, referitoare la anularea gratuitații transportului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat imediat dupa ședința de Guvern ca analiza privind sporurile din sistemul bugetar este finalizata și in curand va anunța modificarile pe care le face in legea salarizarii unitare. In ceea ce privește sporurile bugetarilor, Florin Cițu a dat de ințeles ca se pregatește…

- Sindicalisti din diferite sectoare de activitate si pensionari civili si militari protesteaza, duminica, de Ziua Micii Uniri, fata de deciziile luate de autoritati in privinta salariilor și a inghetarii pensiilor. Zeci de oameni marsaluiesc in Piata Victoriei, la Presedintie, in fata mai multor ministere…

- In plina campanie de vaccinare, in care Guvernul și toți oficialii fac apel la populație sa aiba incredere sa se vaccineze anti-COVID-19, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu spune ca nu avem doze suficiente pentru totți romanii, așa ca ar fi bine sa prioritizam categoriile vulnerabile. „Inca nu avem…

- Florin Cițu este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern, in cadrul coaliției PNL – USR-PLUS – UDMR. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile, conform Constituției, sa nominalizeze miniștrii cabinetului. Cițu a anunțat inca de azi ca vrea ca noul Guvern sa funcționeze…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, intr-o conferința de presa. Intrebat ce se va intampla…