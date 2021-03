Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Norvegiei, Erna Solberg, și-a cerut scuze pentru incalcarea regulilor menite sa combata pandemia de COVID-19 la propria aniversare. Ea a fost serbata de mai mult de 10 persoane, limita stabilita prin lege, transmite Mediafax.

- Premierul Norvegiei, Erna Solberg, și-a cerut scuze pentru incalcarea regulilor COVID la aniversare. Ea a fost serbata de mai mult de 10 persoane, cat prevede legea. Erna Solberg, premierul Norvegiei, a fost serbata de 13 membri ai familiei sale pentru implinirea varstei de 60 de ani. Regulile anti-COVID…

- Premierul norvegian Erna Solberg si-a cerut scuze dupa dezvaluirile jenante potrivit carora ea si familia ei au incalcat regulile anti-COVID19 intr-o tara in care se pune mare pret pe egalitatea in fata legii.

- Premierul norvegian Erna Solberg si-a cerut scuze dupa dezvaluiri jenante potrivit carora ea si familia ei au incalcat regulile anti-COVID19 intr-o tara in care se pune mare pret pe egalitatea in fata legii, relateaza AFP. Cu ocazia implinirii varstei de 60 de ani la sfarsitul lunii februarie,…

- Clubul Newcastle anunta "masuri potrivite" impotriva atacantului brazilian Joelinton, care s-a dus sa se tunda in plina pandemie. Atacantul brazilian de 24 de ani a postat pe Instagram o fotografie in care facea si reclama salonului la care s-a tuns, inainte de a sterge postarea, potrivit…

- O romanca din Marea Britanie a fost amendata astazi pentru ca a condus 45 mile de la domiciliul sau pana la McDonald’s, impreuna cu sora sa doar pentru a-și lua un burger, incalcand astfel restricțiile lockdownului. Inspectorul Șef Rachel Wood de la North Yorkshire Police a declarat: Sa parcurgi…

- Politia a verificat sambata seara un grup de persoane intr-o piata din nordul capitalei Bruxelles.Conform regulilor anti-COVID din Belgia, sunt interzise adunarile de peste patru persoane in spatiul public.Un tanar a fugit de la fata locului in timpul verificarilor, insa a fost retinut dupa o urmarire…

- Doua treimi dintre germani considera ca coronavirusul va continua sa le afecteze negativ viata tot anul viitor, in timp ce aproximativ un sfert cred ca pandemia va fi in mare masura invinsa in 2021, potrivit unui sondaj, relateaza DPA, citata de Agerpres. De asemenea, conform sondajului YouGov comandat…