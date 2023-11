Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali rusi si nord-coreeni au purtat discutii la Phenian privind extinderea cooperarii in domeniul energiei, al stiintei si tehnologiei, in continuarea acordurilor convenite de liderii celor doua state in septembrie, a transmis, joi, presa de stat nord-coreeana, informeaza Rador Radio Romania.Intalnirea…

- Ucraina rade de premierul maghiar! Kuleba, despre strangerea de mana dintre Orban si Putin: 'Sper ca s-a spalat pe maini!'Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a reacționat la intalnirea dintre premierul ungar, Viktor Orban, și președintele rus, Vladimir Putin, care a avut loc recent in China,…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov denunta joi politica militara ”periculoasa” a Statelor Unite si a aliatilor sai japonez si sud-coreean impotriva Coreei de Nord, in urma unei intalniri, la Phenian, cu lideri nord-coreeni, o apropiere intre Moscova si Nord in plin razboi rus in Ucraina, relateaza…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Potrivit acestora, seful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Israelul va depași durerea dezlanțuita de Hamas, dar "ne așteapta inca zile dificile", a declarat luni premierul israelian, Benjamin Netanyahu. "Am pierdut familii intregi, fii și fiice, tineri și batrani. Impreuna vom invinge și doar impreuna vom invinge", a mai spus premierul Netanyahu, scrie Rador…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat joi Legea europeana privind libertatea presei, votata marti in Parlamentul European inaintea negocierii cu statele membre ale UE, el considerand ca este o lege care creeaza o „lume orwelliana” in care Bruxellesul urmareste de fapt sa „puna sub control” presa,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat, intr-un discurs susținut miercuri, ca regimul de la Phenian si-a inscris in constitutie statutul de stat nuclear, a transmis agentia de presa KCNA, citata de AFP și Agerpres.„Politica de construire a fortei nucleare a RPDC (Republica Populara Democrata Coreeana)…

- Premierul guvernului libian l-a suspendat pe ministrul de externe, Najla al-Mangoush, dupa anunțul cu privire la o intrevedere dintre aceasta și ministrul de externe israelian saptamana trecuta