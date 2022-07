Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, a criticat joi ”esecul” Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in a impiedica razboiul din Ucraina si a acuzat Rusia ca a impus in Consiliul de Securitate pozitia sa „corupta moral”, informeaza AFP. Ardern, care critica de multa vreme dreptul la veto al celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU (China, SUA, Franta, Regatul Unit si Rusia), si-a reinnoit apelul la o reforma a Natiunilor Unite. „Esecul” ONU in legatura cu Ucraina este cauzat de dreptul la veto de care beneficiaza Moscova, a subliniat ea in timpul unei conferinte sustinute…