Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a lansat un nou avertisment legat de scutul antiracheta. Președintele rus a declarat ca Rusia va reacționa la apariția elementelor sistemului de aparare antiracheta al Statelor Unite in apropierea granițelor sale. Vladimir Putin a facut declarațiile intr-o conferința de presa comuna cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ajuns la un acord de principiu cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, asupra necesitatii retragerii efectivelor militare iraniene din Siria, desi Kremlinul considera ca aceasta sarcina va fi dificila, afirma surse citate de agentia Bloomberg.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau finlandez, Sauli Niinisto, in data de 22 august in orasul Soci din Rusia, a transmis vineri agentia de stat RIA, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a atacat din nou NATO, intrebandu-se daca pactul apararii reciproce in cadrul Aliantei Nord-Atlantice le-ar permite ”micilor si agresivilor” muntenegreni sa porneasca ”al treilea razboi mondial”, relateaza The Associated Press. Trump a facut aceste declaratii intr-un…

- Președintele american Donald Trump a aparat interesele naționale ale țarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agenția de știri Tass, conform mediafax. "Prima reacție la…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea sa se intalneasca cu consilierul pentru probleme de securitate al Casei Albe, John Bolton, care va vizita Rusia pe 27 iunie, a declarat Iuri Ușakov, asistentul presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit TASS. „Se discuta chestiunea (intalnirea dintre Putin și…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…