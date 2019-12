Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nipon a decis vineri sa amane o vizita a prim-ministrului Shinzo Abe in India, pe care urma sa o intreprinda la finalul saptamanii, ca urmare a intensificarii protestelor in anumite zone din aceasta tara, transmite EFE potrivit Agerpres. Vizita a fost amanata din cauza "agravarii situatiei…

- Premierul japonez Shinzo Abe a prezentat joi un vast plan, in valoare de 13.000 de miliarde yeni (108 miliarde euro), care sa stimuleze cresterea economiei japoneze, cea de-a treia mare economie a lumii, informeaza AFP, citata de AGERPRES. Peste jumatate din aceste investitii publice ar urma sa fie…

- Coreea de Nord l-a calificat pe premierul nipon Shinzo Abe drept "omul cel mai prost din istorie", avertizandu-l ca in curand ar putea vedea o "adevarata racheta balistica trecandu-i pe sub nas", relateaza sambata AFP si Kyodo, conform agerpres.ro. Noile critici nord-coreene vin dupa ce joi premierul…

- Guvernul din Japonia a anulat sakura, o sarbatoare organizata in fiecare an pentru a admira cireșii infloriți, dupa ce premierul a fost acuzat de favoritism. Shinzo Abe, șeful Guvernului de la Tokyo, ar fi adus la festivalul tradițional japonez 850 de susținatori din circumscripția sa și ar fi cheltuit…

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, context in care cei doi oficiali si-au exprimat dorinta ca lansarea Parteneriatului strategic dintre cele doua tari sa aiba loc in 2021. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic…

- Potrivit surse citate, 12 persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Hagibis a lovit arhipelagul nipon la sfarsitul saptamanii trecute. In toata jumatatea estica a principalei insule Honshu, 52 de rauri s-au revarsat. S-au inregistrat peste 170 de alunecari de teren in 19 prefecturi, multe dintre…