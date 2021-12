Stiri pe aceeasi tema

- Fumio Kishida este primul premier din ultimii noua ani care locuieste la resedinta oficiala a sefului guvernului de la Tokyo, care ar fi bantuita de fantome. Kishida a declarat luni ca doarme bustean de cand s-a mutat.

- TOKYO – Premierul japonez Fumio Kishida a supraviețuit alegerilor generale din 31 octombrie, care au avut loc la doar cateva saptamani dupa sosirea sa in funcție drept noul lider al națiunii. Pierzand doar 15...

- Premierul britanic, Boris Johnson, este in centrul unui nou scandal. Acesta este acuzat de un parlamentar laburist ca ar fi organizat petreceri in plina pandemie chiar la reședința oficiala din Downing Street 10.Neil Coyle a depus o plangere in acest sens la poliție.

- Guvernul nipon intentioneaza sa adopte masuri de peste 30.000 miliarde de yeni (265 miliarde de dolari) pentru a atenua efectele negative ale pandemiei asupra economiei Japoniei. Printre masuri se afla acordarea de subventii in numerar, in valoare de 100.000 yeni (879,58 dolari), pentru fiecare copil…

- Premierul japonez Fumio Kishida si-a anuntat deja victoria in alegerile legislative de duminica, dupa ce coalitia aflata la putere si-a mentinut o majoritate parlamentara peste asteptari, si a insistat asupra ideii sale de a promova “un nou capitalism”, potrivit AFP. “A fost un scrutin foarte greu”,…

- Noul prim-ministru nipon Fumio Kishida s-a angajat vineri, in parlamentul de la Tokyo, sa depuna toate eforturile pentru a scoate tara din criza provocata de pandemia de COVID-19, dar si pentru a apara teritoriul si locuitorii Japoniei intr-un mediu de securitate tot mai dificil, transmite Reuters,…

- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a explicat joi, pentru B1 TV, cum s-a ajuns la creșterile substanțiale de prețuri la energia electrica și la gazele naturale. Acesta a precizat apoi cate gospodarii vor fi ajutate sa faca fața facturilor prin Legea consumatorului vulnerabil, promulgata azi…