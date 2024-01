Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de cutremure au avut loc in centrul Japoniei. Cel mai mare a avut o magnitudine de 7,6 fiind cel mai puternic cutremur pentru aceasta zona a Japoniei din 1885. Pentru prima data din 2011, a fost declarata amenințarea unui „tsunami mare”. Cel puțin patru persoane au murit.

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 7,6 s-a produs luni in regiunea central-nordica a Japoniei, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters. Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata si Toyama. ‘Toti locuitorii…

- Exploratorul lunar al Japoniei a intrat cu succes luni pe orbita Lunii, a anuntat agentia spatiala a tarii, urmind ca nava spatiala sa aselenizeze pe 20 ianuarie, daca misiunea se va desfasura conform planului. Sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes pe orbita lunara…

- STUDIU: Poluarea aerului in China in crestere in 2023, pentru prima data in ultimii zece aniCalitatea aerului in China s-a inrautatit in acest an pentru prima data de cand tara asiatica a lansat o campanie de "razboi impotriva poluarii" in 2013, potrivit unui studiu publicat vineri, informeaza AFP,…

- APIA a facut un anunț important pentru fermierii care așteapta banii pentru subvenții, plata finala din campania 2023. Agenția a informat ca a inceput sa introduca rapoartele de control pentru subvențiile fermierilor care s-au aflat la verificari. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA)…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in zona localitatii Vladeni,judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule.In urma impactului 3 persoane au suferit leziuni, urmand a fi evaluate medical. Circulatia rutiera…

- Un cutremur de magnitudinea 6,5 a zguduit marti coasta de nord a Papua Noua Guinee, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seismul a avut loc la 20 de kilometrin in largul coastei de nord, la o adancime de 12 metri, in apropiere de orasul Wewak, la ora locala…

- Cel putin 471 de oameni au fost ucisi de racheta care a lovit marti seara un spital din Gaza, a anuntat miercuri misterul sanatatii din guvernul Hamas care controleaza teritoriul respectiv. Agentia dpa, care a preluat informatia, nu au fost in masura sa verifice bilantul din surse independente. Ministerul…