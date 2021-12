Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus Corpului de Control sa verifice achizițiile facute de instituțiile de stat care s-au ocupat de testele de saliva pentru elevi. “Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de documentare privind achizițiile de teste…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, dupa ședința coaliției politice, ca aprobarea in Parlament a bugetului a ramas pentru data de 23 decembrie. De altfel, Ciuca a stabilit deja un calendar, cu termene fixe, pentru ca bugetul pentru 2022 sa fie aprobat inainte de Sarbatori. El i-a raspuns astfel…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, luni, la Senat, ca pe liberali ii intereseaza ca deficitul la pensii sa nu creasca, pentru ca, pana la urma, “ne furam caciula daca pe de o parte crestem pensiile si pe de alta parte creste deficitul la pensii”. Despre pensiile speciale ale primarilor, Citu a…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea adoptarea proiectului de lege privind obligativitatea Certificatului verde la locul de munca pana in vacanța sarbatorilor de iarna, in jurul datei de 20 decembrie. Pe de alta parte, ministrul de interne, Lucian Bode, considera ca unele restricții care pot fi impuse de sarbatori…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Nationale, ca, pentru el, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 si a suferintelor, au muncit, au fost solidari, au facut sacrificii si au depus zi de zi eforturi in aceasta lupta…

- Premierul Nicolae Ciuca arata, in mesajul transmis la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care avem de invatat si astazi. Seful Guvernului vorbeste si…

- Ionut Mosteanu, purtatorul de cuvant al USR, a transmis ca PNL si PSD au votat joi, in Comisia Juridica, impotriva eliminarii pensiilor speciale pentru primari si presedintii Consiliilor Judetene, proiect propus de USR. Mosteanu sustine ca acest vot este „in total dispret fata de nevoile reale ale romanilor”.…

- Curtea de Apel București ia in discuție, la finalul acestei luni, acțiunea formulata de un grup de 65 de foști senatori și deputați, nemulțumiți de adoptarea, la inceputul lunii februarie, a legii prin care au fost eliminate celebrele pensii speciale pentru parlamentari. Pe lista reclamanților regasim…