Premierul Nicolae Ciucă: Stocul de iod este insuficient Stocul de iod din Romania este insuficient, a anunțat, duminica, premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca amenințarea nucleara a Rusiei este o ”retorica de descurajare”. In prezent, exista un numar de pastile de iod, dar stocul este insuficient, motiv pentru care ”la nivelul Ministerului Sanatații s-a luat legatura cu producatorii noștri de medicamente, astfel incat in regim de urgența sa poata sa produca astfel de pastile, a explicat premierul Ciuca, la digi.24. In momentul de fața, in Romania nu avem substanța activa, pentru producerea acestei pastile. Premierul a declarat ca nu poate ști cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

