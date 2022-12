Premierul Nicolae Ciucă și cancelarul Austriei Karl Nehammer au avut o convorbire telefonică privind aderarea României la spaţiul Schengen Prim-ministrul Nicolae Ciuca si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut, miercuri seara, o convorbire telefonica privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, potrivit unor surse oficiale. „Premierul Nicolae Ciuca a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care au fost repetate si zilele trecute. In acelasi timp, premierul roman l-ar fi informat si personal pe cancelar despre mentinerea pozitiei Romaniei de a cere un vot in Consiliul JAI. Totodata, ar fi amintit ca toate celelalte state membre sustin in acest moment, pe buna dreptate, Romania”, au precizat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

