- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat ca susține candidatura premierului Nicolae Ciuca pentru funcția de președinte al PNL. ”Premierul Nicolae Ciuca și-a depus astazi candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal – o decizie importanta și asumata de prim-ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca si-a depus candidatura la sefia PNL. „Am decis sa-mi depun motiunea de candidatura pentru functia de presedinte al PNL. Am decis sa-mi asum aceasta responsabilitate dupa o discutie pe care am avut-o cu colegii si in urma analizei pe care am facut-o asupra…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a anuntat, miercuri, candidatura la sefia PNL, precizand ca obiectivul sau principal este intarirea partidului, astfel incat sa fie pregatit pentru alegerile din 2024.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a anuntat miercuri, 6 aprilie, ca si a inaintat demisia premierului Nicolae Ciuca."In urma cu aproximativ o ora, dupa finalizarea sedintei de Guvern, mi am inaintat demisia domnului prim ministru, Nicolae Ciuca, asa cum am anuntat si in…

- Biroul Executiv al PNL a stabilit, marti, o derogare de la vechime astfel incat premierul Nicolae Ciuca sa poata candida la functia de presedinte al partidului.Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, conform Agerpres.roStatutul Partidului National Liberal prevede ca, in situatii…

- Florin Cițu și-a anunțat sambata demisia de la șefia PNL, dupa șase luni dupa a preluat funcția de președinte al partidului. El a facut acest anunț dupa mai multe zile in care liderii care l-au susținut sa ajunga la șefia partidului au cerut schimbarea sa din funcție. „As fi vrut sa imi prezint demisia…

- Clubul Universitatea Craiova anunta, sambata, ca s-a incheiat in mod oficial perioada pentru depunerea candidaturilor la alegerile viitorului presedinte, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sorin Carțu (66 de ani) a confirmat, joi dimineața, ca iși depune candidatura pentru funcția de președinte la Universitatea Craiova. Deocamdata, Sorin Carțu e singurul pretendent inscris in lupta pentru funcția de președinte. Se mai pot depunde candidaturi pana pe 15 martie, insa sursele Gazetei Sporturilor…