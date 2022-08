Premierul Nicolae Ciucă se aşteaptă ca România să adere la Schengen în acest an Premierul Nicolae Ciuca a declarat intr-un interviu pentru Bloomberg ca se asteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an si ca Bruxelles-ul va renunta la Mecanismul de Cooperare si de Verificare (MCV) pentru tara noastra. Referindu-se la razboiul din Ucraina, a spus ca acesta deschide o falie intre statele libere si cele autocrate si a apreciat ca NATO trebuie sa se pregateasca pentru o desfasurare de lunga durata pe flancul estic. Este o „iluzie” sa ne asteptam ca relatiile dintre Rusia si Occident sa revina la starea de dinainte de razboi imediat dupa incetarea luptelor din Ucraina, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

