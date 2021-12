Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite…

- Romania are mare nevoie de investitii in anii urmatori, iar obiectivul Guvernului de a avea 7% din PIB pentru investitii in bugetul anului 2023 este binevenit, cu precadere in privinta celor din fonduri europene, afirma consilierul prezidential, Cosmin Marinescu. El semnaleaza, intr-o postare pe…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-…

- Nicolae Ciuca s-a aflat, marti, la prezentarea proiectului si receptia Statiei de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciuresti, care contribuie la cresterea capacitatii de extractie in cadrul depozitului Bilciuresti, judetul Dambovita. Cu acest prilej el a afirmat ca asigurarea capacitatilor energetice…

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si șeful DSU, Raed Arafat, discuta, la aceasta ora, cu reprezentanții cultelor din Romania, despre introducerea certificatului verde pentru accesul in biserici. Este prima runda de discutii purtate de oficiali cu liderii cultelor din Romania,…

- „Depinde in ce direcție vrea sa o ia domnul Orban. Nu excludem nici discuții cu oameni de bun simț din PNL. Eu vad ca sunt convulsii destul de importante in PNL. E deja o hemoragie. E important, și aici vom discuta foarte serios, pentru ca USR ințelege rolul unei Opoziții reformatoare, cu adevarat liberale…

- Guvernul a decis in ședința de miercuri seara sa aloce peste un miliard de lei pentru primariile din Romania din fondul de rezerva, potrivit europalibera.org. Astfel, 2756 de primarii au primit aproape 1,1 miliarde de lei. In județul Bacau, cei mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD și susținuta și de USR și AUR a fost adoptata marți.Guvernul condus de Florin Cițu a fost astfel demis, dupa mai puțin de 11 luni de la investire, mai exact dupa 278 de zile, și la o luna de la retragerea USR-PLUS de la guvernare.