Premierul Nicolae Ciuca s-a enervat, in ședința de guvern de miercuri, pe care a convocat-o ca sa indrepte eroarea aparuta in Ordonanța facturilor, adoptata marți de Executiv. Conform unor surse politice, prim-ministrul a cerut o ședința de urgența a coaliției, chiar miercuri seara, pentru a discuta cu Florin Cițu și Marcel Ciolacu cine este responsabil