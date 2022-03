Stiri pe aceeasi tema

- „Strategia de descurajare” folosita de SUA la adresa Rusiei lui Putin nu a funcționat. Anunțurile repetate cu date ale invaziei nu au oprit invazia. Invazie care, luni seara, deja era o certitudine. De atunci puteau curge contramasurile. Ceea ce nu s-a intamplat. Și a venit atacul. Exista in acest moment…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a delarat dupa intalnirea ministrilor Apararii din statele membre, ca oficialii au decis stabilirea de grupuri de lupta in Europa de Sud-Est. In acest context, aliatii au salutat oferta Frantei de a conduce un astfel de grup in Romania, a spus secretarul…

- O sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova este programata, vineri, la Chisinau. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca vor fi semnate acorduri de catre ministrii celor doua state, vizand diverse domenii, intre care infrastructura de transport sau domeniul energiei. Totodata, a spus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, informeaza AGERPRES . „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”,…

- Fostul patron al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, susține ca Vasile Dincu, noul ministru al Apararii, este cel care conduce ”din umbra” clubul CFR Cluj.”Acolo (n.red. la CFR Cluj) conduce Dincu. El conduce și Federația. Cel care este la CFR Cluj este Dincu. El este și la Federație. Nu ca-i nașul…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…