- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, sambata, la Cairo, cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, despre relatiile economice dintre cele doua state, solicitarile Romaniei vizand importul de ingrasaminte, iar cele ale Egiptului – importul de cereale. Premierul a caracterizat discutiile ca fiind „excelente”,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a fost primit sambata, la Cairo, de omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, cu care a discutat despre relatiile economice dintre cele doua state. Romania solicita Egiptului ingrasaminte, in timp ce Egiptul cauta sa importe mai multe cereale. Premierul Nicolae Ciuca a caracterizat…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost intampinat, sambata, cu onoruri militare, de catre premierul Republicii Arabe Egipt, Mostafa Madbouly, pe aeroportul international din Cairo. Nicolae Ciuca se afla, sambata si duminica, intr-o o vizita de lucru in Republica Araba Egipt. Potrivit programului oficial, sambata,…

- Uniunea Europeana a decis sa sprijine cu 616 milioane de euro un numar total de 35 de proiecte care vor permite investitii in infrastructuri cheie care pot fi utilizate atat in scop civil cat si militar, un lucru important avand in vedere agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza un comunicat…

- Embargoul impus de Uniunea Europeana asupra titeiului rusesc adus pe mare incepand cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania, a afirmat, marti, Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei. Una dintre cele trei rafinarii din Romania, Petrotel, detinuta…

- "Este un eveniment plin de semnificatie, care atesta relatiile si solidaritatea dintre tarile noastre. Intr-adevar, e primul punct de frontiera care se redeschide dupa multi ani intre tarile noastre. Eeste un punct de trecere a frontierei nu doar intre Romania si Ucraina, ci intre Ucraina si Uniunea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri, 9 noiembrie, in debutul sedintei de Guvern, deschiderea unui nou punct vamal intre Romania si Ucraina, la Vicovu de Sus, județul Suceava, joi, 10 noiembrie. Atunci, seful Executivului se va intalni cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, cu care va discuta, printre…