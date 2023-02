Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a coordonat, vineri, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetica (GLISE) in cadrul careia au fost analizate situatia rezervelor de gaze naturale, pregatirea stocurilor pentru perioada urmatoare si stadiul proiectelor de investitii pentru cresterea…

- Premierul Nicolae Ciuca se afla, sambata si duminica, intr-o vizita de lucru in Republica Araba Egipt. Potrivit programului, sambata, seful Guvernului de la Bucuresti va avea convorbiri tete-a-tete cu prim-ministrul egiptean, Mostafa Madbouly, urmate de o intrevedere in plenul celor doua delegatii oficiale.…

- „Raportul preliminar va fi trimis CE Oltenia. Practic responsabilitatile in cadrul tragediei de la Jilt Sud sunt in curs de anchetare. Noi nu facem anchetare penala. Vreau sa subliniez aceasta diferenta intre aceasta ancheta penala si administrativa. (…) In urma raportului preliminar as vrea sa va prezint…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, ca, la acest moment, nu se pune problema demisiei sau a demiterii vreunui membru al Cabinetului, ca urmare a tragicului accident petrecut la Cariera Jilt Sud din cadrul CEO Oltenia, subliniind ca, indiferent de nivelul de responsabilitate,…

- Cei mai mediatizați miniștri din guvernul Ciuca sunt cei desemnați de PNL, releva un studiu realizat de compania de monitorizare MediaTRUST. „Miniștrii PNL ocupa prima poziție ca numar total de menționari in materialele jurnalistice din Romania in luna decembrie”, menționeaza acest studiu. De asemenea,…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa elimine obligativitatea depunerii de catre persoanele fizice a declarațiilor pentru obținerea prețului plafonat la energie. Printr-o postare pe Facebook, titularul de la Energie a spus ca declarațiile vor fi scoase și toata lumea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca efectueaza in aceasta saptamana o vizita oficiala in Republica Coreea in cadrul careia va avea o intrevedere cu omologul sau sud-coreean, Han Duck-soo, si va purta discutii la nivel inalt pe teme de interes in domeniul cooperarii economice, cu accent pe zona de energie,…