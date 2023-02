Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a fost primit sambata, la Cairo, de omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, cu care a discutat despre relatiile economice dintre cele doua state. Romania solicita Egiptului ingrasaminte, in timp ce Egiptul cauta sa importe mai multe cereale. Premierul Nicolae Ciuca a caracterizat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine, 1 februarie, incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba ordonanta de urgenta, platile…

- Vestea momentului despre voucherele la energie. S-a aflat cand va incepe distribuirea cardurilor cu bani pentru achitarea facturilor la utilitați, in contextul majorarilor de prețuri la energie. Este vorba despre prima tranșa de bani promisa de Guvern, dupa ce Romania a primit fonduri in valoare de…

- „E o chestiune care trebuie lamurita la Ministerul de Finanțe. Ori a fost prostie, ori ticaloșie, ceea ce e grav. Nu ințeleg cine a introdus acest prag care nu apare in regulamentele europene. Trebuie sa lamuresca specialiștii de la Ministerul de Finanțe. Antifrauda trebuie sa verifice OMV, care spune…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul și-a atins obiectivul privind bugetul in valoare nominala. Cat despre atragerea fondurilor europene, premierul Ciuca a spus ca Romania a reușit sa atinga o absorbție de 73% din cadrul financiar 2014-2021.…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71% iar la sfarsitul acestui an putem atinge un grad de absorbtie de aproximativ 95%, un procent-record pentru Romania. „Rata de absorbție a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71%.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca acordul intre guvernele din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi "raspunde unei nevoi urgente de a spori ponderea energiei verzi si securitatea energetica", aratand…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre deputatii USR Cristina Pruna si Adrian Weiner care prevede reducere a TVA de la 19% la 5% pentru panouri fotovoltaice, pompe de caldura si panouri solare pentru a veni in sprijinul investitiilor in energie regenerabila si…