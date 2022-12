Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca este foarte, foarte mica probabilitatea ca Romania sa aiba parte de o pana de curent totala, asa cum a fost saptamana trecuta in Republica Moldova, in contextul atacurilor rusesti din Ucraina. „Chiar si daca s-ar intampla chestiunea aceasta sunt masuri pregatite…

- Intre 18 și 21 noiembrie 2022, la Mediaș, se va desfașura primul exercițiu de „blackout”, scenariul fiind acela ca anumite zone din Romania ar ramane trei zile fara gaze și energie electrica, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, a explicat…

- Potrivit unui expert in energie, nu este exclusa o pana majora de curent in Romania, in lunile care urmeaza. Adrian Borotea, vicepreședintele Asociației Romane pentru Energie Eoliana, a spus ca exista intotdeauna un astfel de risc, in funcție de:"cat de grav va fi la iarna".

- In perioada 18-21 noiembrie Romania va face primul exercitiu de Blackout. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, a explicat cum proceda daca ramanem fara curent si gaze timp de 72 de ore.

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, o discutie telefonica, luni, cu presedintele Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber despre continuarea demersurilor privind sustinerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca probabilitatea ca Federatia Rusa sa foloseasca arme nucleare este mica, dar ca toate scenariile trebuie luate in calcul in analizele realizate de specialistii militari. ”Asa cum arata lucrurile acum, acest scenariu nu poate sa fie neglijat. El trebuie sa reprezinte…

- Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), susține ca un mare furnizor de energie din Romania a fost la un pas de a intra in incapacitate de plata, ceea ce ar duce in secunda doi la un blocaj general in toata

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…