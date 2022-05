Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 18 mai, proiectul legii offshore. S au inregistrat 248 de voturi "pentru si 34 de voturi" impotriva.Premierul Nicolae Ciuca anunta in cursul zilei de miercuri, ca la sfarsitul lunii iunie, vom avea prima molecula de gaz extras din Marea Neagra care va intra in…

