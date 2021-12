Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, luni, la Palatul Victoria, prima intalnire cu membrii Consiliului Director al Camerei de Comert Americane pentru Romania (AmCham) Romania. Discutiile au vizat prezentarea prioritatilor Guvernului Romaniei, cu accent pe oportunitatile oferite de cel mai mare…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- N. Ciuca: Agenda guvernului se va plia pe respectarea termenelor din PNRR Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României Dupa doua luni de criza politica, România are un nou guvern care are la aceasta ora o prima ședința la Palatul Victoria. În prima parte a zilei, guvernul PSD-PNL-UDMR…