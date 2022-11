Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marți, ca este responsabilitatea Primariei Generale a Bucureștiului sa rezolve problema termiei din Capitala și a datoriilor companiei Termoenergetica catre Elcen. Ciuca spune ca soluția este ridicarea plafonului de indatorare pentru PMB, decizie care poate fi luata…

- Sustinerea pe care i-a acordat-o PNL, acum doi ani, lui Nicusor Dan pentru a ajunge primar general al Capitalei este putin probabil sa fie replicata la urmatoarele alegeri locale, care urmeaza sa fie organizate, conform legii, in 2024, spune Cristian Busoi, vicepresedinte si europarlamentar al formatiunii.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…

- Fostul primar general Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, susține ca achiziția facuta de Primaria Capitalei pentru noile tramvaie este neconforma cu licitația de oferte lansata de instituție. Aceasta susține ca este vorba de „fapte extrem de grave, cu iz penal” și il acuza pe actualul edil,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca partidul nu a luat inca o decizie cu privite la candidaturile pentru alegerile locale din 2024 in marile orase. Ciuca a raspuns astfel unei intrebari privind candidatul PNL la Primaria Capitalei, in condițiile in care, vineri, Marcel Ciolacu a anunțat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a „lansat-o”, vineri, pe Gabriel Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei, declarand ca partidul și ceilalți lideri au incredere ca in 2024, Firea il va bate pe Nicușor Dan, care tocmai și-a anunțat intenția de a candida pentru inca un mandat. ”Deja nu mai e un secret, Gabriela…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a „lansat-o”, vineri, pe Gabriel Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei, declarand ca partidul și ceilalți lideri au incredere ca in 2024, Firea il va bate pe Nicușor Dan, care tocmai și-a anunțat intenția de a candida pentru inca un mandat. ”Deja nu mai e un secret, Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…