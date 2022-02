Stiri pe aceeasi tema

- Romania este stabila și nu se pune problema sa ne imprumutam la FMI, este declarația de joi a ministrului social-democrat al Finanțelor, Adrian Caciu, care i-a raspuns, astfel, lui Florin Cițu, fost premier și ministru de Finanțe, care s-a aratat “ingrijorat”, in ultimele zile, de imprumuturile pe care…

- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, marți, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sa protejeze integritatea instituțiilor statului, aplicand legea și descurajand orice tip de violența, dupa ce zeci de protestatari au intrat in curtea Parlamentului și au vandalizat mașini. “Dreptul la libera exprimare…

- Politistii nu au ajuns la un acord cu Lucian Bode, ministrul de Interne, dupa negocierile care au avut loc, miercuri, la MAI, astfel ca protestele vor continua in toata tara. Cosmin Andreica, lider al Sindicatului Europol, a declarat pentru Antena 3 ca negocierile purtate cu ministrul de Interne nu…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca și ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, au vizitat, luni, o ferma de creștere pui, care deține și o fabrica de nutrețuri combinate. Grupul de firme, cu capital integral romanesc și fermierii de acolo, din Valcea, l-au impresionat placut pe premier. Grupul de firme deține…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi urmand sa aiba si o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul se va intalni cu primarul…

- Noul ministru al Finanțelor, Adrian Caciu, l-a criticat, vineri, in termeni duri, pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru modul in care a gestionat resursele primariei și pentru ca a ajuns din nou in situația de a cere bani pentru termoficare de la bugetul de stat. Caciu a precizat ca…

- Ministrul propus al Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca nu va aproba nicio rectificare de buget inainte sa verifice daca banii exista. El a justificat, amuzat, ca nimic nu se poate face “peste noapte, ca Harap Alb, sau noaptea ca…”. “Aș incepe cu raspunsul la rectificare. Vom face verificari inainte…