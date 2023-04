Premierul Nicolae Ciuca: Nu avem nevoie sa inducem motive de panica in randul populatiei, ca vor fi luate masuri de austeritate“

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la Iasi, ca in cadrul coalitiei de guvernare s a discutat si despre o propunere referitoare la impozitarea acelor salarii care sunt mai mari ca ale presedintelui tarii, insa nu s a luat nicio decizie in acest sens si se asteapta o analiza a Ministerului de Finante cu privire la acest subiect, conform Agerpres.roNu comentez pana ce nu vine Ministerul Finantelor cu o masura, este adevarat si foarte onest va spun ca aseara luni seara, n.r. am discutat si a ...