Premierul Nicolae Ciucă: „Nimeni nu trebuie să aibă vreo temere că nu există resurse pentru plata pensiilor” „A fost un moment in care am ințeles cu toții ca este vorba de asumarea responsabilitații, responsabilitate centrata pe cetațeanul roman și pe asumarea liniilor de efort la nivel guvernamental pentru a depași criza și iarna anilor 2021-2022 și asumarile pentru dezvoltarea Romaniei.In acest moment, elementele privind rectificarea bugetara la finele anului 2021 urmeaza a fi dezbatute in ședința de guvern de maine și sa vedem unde ne gasim cu resursele financiare. Nimeni nu trebuie sa aiba vreo temere ca nu exista resurse pentru plata salariilor și a pensiilor”, a spus Nicolae Ciuc., in discursul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD-PNL-UDMR a fost investit de Parlament cu o majoritate covarșitoare. Miniștrii vor depune juramantul la Cotroceni Romania are guvern, dupa mai multe luni de criza politica. Guvernul Ciuca, format din PSD, PNL, UDMR și alte minoritați, a fost investit cu 318 voturi la 126. Votul era previzibil,…

- Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a declarat astazi in timpul audierilor de la Parlament ca nu vor exista niciun fel de probeleme la plata salariilor si a pensiilor sau a altor drepturi catre cetatenii romani. Vilceanu…

- O veste care le-a dat fiori reci pensionarilor, mai ales ca s-a aflat ca vine chiar de la ministrul interimar al Muncii, a fost infirmata chiar din randul PNL-ului. Mai exact prin vocea liberalului Florin Roman, vicepreședintele PNL propus pentru șefia Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anuntat ca PSD nu va vota Guvernul Ciuca in Parlament. Potrivit fostului premier, membrii conducerii extinse ai formatiunii au votat in unanimitate sa nu sustina Guvernul minoritar PNL-UDMR.

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri, ca ideea unui guvern minoritar PNL-UDMR i se pare ”incredibila”, pentru ca Romania are nevoie in acest moment de un guvern cu o majoritate consistenta in Parlament pentru a adopta masurile anti-criza. Rafila pune vina pe Florin Citu pentru aceatsa…

- Florin Cițu a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. Președintele liberal a spus ca nu a inaintat o propunere de premier, deoarece in acest moment partidul sau nu are majoritate. „In acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier. I-am spus președintelui…

- Florin Cițu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, insa in acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia in Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie in BEX ca, daca USR voteaza moțiunea de cenzura nu putem merge la guvernare.…

- „Chiar daca mi-as dori eu, colegii mei nu ar fi de accord. Ar fi o tampenie pentru Romania, pentru noi toti. Am vazut unde a dus Guvern Citu. Este exclus ca PSD in acest moment sa vina cu o alternativa pentru Romania cu un Guvern minoritar. Ar fi o greseala pentru Romania sa accepte un Guvern minoritar.…