Premierul Nicolae Ciuca, mesaj la aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

- „Sarbatorim 15 ani de la aderarea țarii noastre la Uniunea Europeana, un moment cheie in construcția Romaniei europene de astazi.Aderarea la UE ne-a ancorat in spațiul european de democrație si valori, un ideal care a devenit realitate prin sacrificiul suprem al celor care au luptat in Decembrie 1989.…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti,…

- Președinta Maia Sandu crede ca aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana „este reala”, insa atingerea acestui obiectiv depinde de cum se va mișca republica in implementarea reformelor, dar și de situația din regiune. „Cred ca este real ca Republica Moldova sa adere la Uniunea Europeana.…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, luni, Corpului de control sa verifice achizitia testelor de saliva facuta de ONAC si IGSU. ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o actiune de documentare privind achizitiile de teste de saliva la Oficiul National pentru…

- Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca participa la prezentarea proiectului și recepția Stației de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciurești. Proiectul contribuie la creșterea capacitații de extracție in cadrul depozitului Bilciurești, județul Dambovița.

- Președintele Klaus Iohannis a oferit, miercuri seara, o recepție de 1 Decembrie la care sunt invitate sute de persoane. La ceremonie nu au fost insa chemați liderii partidelor de Opoziție, Dacian Cioloș (USR). George Simion și Claudiu Tarziu (AUR). Premierul Nicolae Ciuca și noii șefi ai Parlamentului,…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, impreuna cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Ionut Chesnoiu, au vizitat o ferma de crestere pui din localitatea Francesti si o fabrica de nutreturi combinate din localitatea Babeni, judetul Valcea.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei,…

- Este prea devreme sa vorbim despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeana. Moldova poate fi primita in UE doar impreuna cu Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de catre politologul Vladimir Bruter, vorbind despre perspectivele integrarii europene a republicii și rezultatele celor șase ani de implementare…