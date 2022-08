Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Independentei R. Moldova, ca Romania va continua sa se pozitioneze ferm pentru a sprijini pasii pe care ii are de parcurs Republica Moldova, in perspectiva deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. ”Comuniunea de limba, istorie…

- Socialistul Igor Dodon, spune ca unirea Republicii Moldova cu Romania ar duce la un „razboi civil”. Din arest la domiciliu, fiind cercetat sub acuzația de imbogațire ilicita și tradare de Patrie, Dodon spune ca țara lui nu va fi niciodata primita in Uniunea Europeana, deoarece exista problema transnistreana…

- Parlamentul bulgar a votat vineri pentru ridicarea veto-ului sau asupra deschiderii negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, un subiect urmarit indeaproape la summitul Celor 27 de la Bruxelles, relateaza AFP. ‘Decizia a fost adoptata cu 170 de voturi pentru, 37 impotriva si…

- Vizita la Chisinau a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, reprezinta un mesaj puternic de sustinere a parcursului european al Republicii Moldova si a agendei de reforme. Aceasta vizita inspira incredere ca, in viitorul apropiat, Republica Moldova va obtine statutul de candidat la aderare. O spune…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a asigurat marți, la Palatul Victoria, pe ministrul Apararii din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, de sprijinul Romaniei pentru ca Moldova, Ucraina și Georgia sa devina candidate la admiterea in Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis, dupa intalnirea cu Igor Grosu, liderul Parlamentului Republicii Moldova, la Chisinau, ca Romania are obligatia de a ajuta statul vecin sa adere la Uniunea Europeana si a subliniat, in contextul de securitate din regiune, ca tara noastra „este…