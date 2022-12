Stiri pe aceeasi tema

- „Am traversat, impreuna, unul dintre cei mai grei ani din ultima vreme. Anul care ne-a pus gospodariile și economia sub povara unei crize dificile”, spune premierul Nicolae Ciuca in mesajul de Anul Nou.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis pe pagina sa de facebook un mesaj la finalul anului 2022. "Dragi romani,Vremurile grele ii aduc pe oameni mai aproape. Iar anul care se incheie ne a dat multe motive sa ne dovedim solidaritatea. Impreuna am trecut prin provocari greu de imaginat. Ca popor incercat…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, sambata, intr-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, ca romani si-au dovedit solidaritatea in anul care se incheie, au trecut prin provocari “greu de imaginat” si au reusit sa faca mai mult decat sa reziste. “Vremurile grele ii aduc pe oameni mai aproape. Iar anul care…

- „Dragi romani, vremurile grele ii aduc pe oameni mai aproape. Iar anul care se incheie ne-a dat multe motive sa ne dovedim solidaritatea. Impreuna am trecut prin provocari greu de imaginat. Ca popor incercat de istorie, de data aceasta, am reușit, fiind uniți, sa facem mai mult decat sa rezistam. Astazi,…

- Mai mult de șase milioane de romani iși propun de Anul Nou sa iși puna ordine in finanțe in 2023 pentru a combate creșterea costului vieții, arata un nou studiu realizat de eToro. Un sondaj realizat de rețeaua sociala de investiții eToro pe un eșantion de 2.000 de adulți romani a constatat ca 67% dintre…

- Guvernatorul regiunii est-ucrainene Luhansk, Serhi Haidai, a declarat ca Forțele Armate ale Ucrainei ar putea intra in orasul Kreminna pana la sfarsitul anului, iar in 2023, ar putea elibera complet regiunea de sub ocupatia trupelor ruse, relateaza RBC, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele…

- Romania este imparțita in doua și in ceea ce privește modalitatea de plata a cumparaturilor. Pe de o parte, avem aproape jumatate dintre romani fara cont bancar și card, pe de alta parte cei care folosesc cardurile platesc aproape exclusiv contactless și, mai nou, cu telefonul. Conform unui studiu realizat…

- Nicolae Ciuca, catre romanii stabiliti in Spania: „Stim cu totii ca nu ati plecat de acasa de bine” Nicolae Ciuca, catre romanii stabiliti in Spania: „Stim cu totii ca nu ati plecat de acasa de bine” Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Castellon de la Plana, cu romani stabiliti in Spania,…