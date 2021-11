Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, transmite ca in cel mai scurt timp va anunța masurile luate pentru a impiedica raspandirea Omicron, conform recomandarilor Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. „Premierul Nicolae-Ionel Ciuca: Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu…

- Nicolae Ciuca, despre masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud africane a SARS CoV 2.Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2, dupa ce a luat nota de recomandarile…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca se va consulta cu factorii decizionali din Romania și va anunța in cel mai scurt timp posibil masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2. „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca Guvernul este la curent „clipa de clipa” cu evoluția pandemiei in plan național și internațional și ca a luat „nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații” privind impiedicarea raspandirii variantei sud-africane…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. Șeful statului spune ca Romania se confrunta cu o catastrofa, “spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, iar locuri la ATI nu mai sunt disponibile”, și indeamna din nou la vaccinare anti-Covid.…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a confirmat miercuri seara, la Europa FM , ca Direcția Naționala Anticorupție a solicitat documente privind achiziționarea de catre Romania a dozelor de vaccin anti-coronavirus. „DNA-ul a solicitat oficial documente legate de achiziția de vaccinuri, care…