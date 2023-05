Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca intelegerea politica agreata intre PNL si PSD privind rocada la conducerea Guvernului va fi respectata si se va produce la sfarsitul acestei luni. Acesta a precizat ca in cazul in care vor aparea alte solicitari pe langa cele convenite in protocolul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca intelegerea politica agreata intre PNL si PSD privind rocada la conducerea Guvernului va fi respectata si se va produce la sfarsitul acestei luni, precizand ca in cazul in care vor aparea alte solicitari pe langa cele convenite in protocolul parafat…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, in judetul Gorj, referindu-se la "cumpatarea cheltuielilor" pentru a asigura bugetul tarii, ca nu este nevoie de schimbarea mobilierului pentru a finaliza o cresa, o scoala sau un spital, reiterand faptul ca nu va fi vorba despre

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Iasi, despre discutiile din coalitie privind o impozitare a veniturilor suplimentare, ca este adevarat ca aseara au discutat, el precizand ca nu este vorba despre o supraimpozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri. El a precizat ca pachetul de masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va lua masuri fiscale pentru a "chibzui mai bine cheltuielile", astfel incat Romania sa se incadreze in tinta de deficit. El a afirmat ca deficitul "apartine preponderent marilor contribuabili", facand apel la acestia sa isi plateasca datoriile la stat,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Focsani, ca le-a cerut ministrilor ca pana miercuri sa vina sa imi prezinte o situatie cu modul in care pot sa isi chibzuiasca cheltuielile si ca cere institutiilor sa isi faca datoria si sa ajunga sa realizeze o colectare asa cum este planificata. El a mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 23 martie, ca rocada cu PSD se va face „conform protocolului semnat la constituirea coalitiei”, dar nu a oferit un orizont de timp.Șeful Executivului și liderul PNL a menționat ca el nu va demisiona, ci ca iși va preda mandatul presedintelui Klaus Iohannis.„Rocada…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis intr o intalnire la Palatul Victoria cu factorii de decizie la nivel guvernamental si local, sa inceapa procesul de transfer al celor 15 unitati spitalicesti aflate in prezent in coordonarea Ministerului Transporturilor, urmand ca prima etapa sa fie demarata prin intermediul…