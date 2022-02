Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa asigure vineri autoritațile de la Chișinau de sprijinul României pentru consolidarea stabilitații și securitații Republicii Moldova, pe fondul situației tensionate de la granița Ucrainei. "Asistam la o desfașurare masiva de forțe militare și echipamente…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 11 februarie, in debutul sedintei comune a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova, care a avut loc la Chișinau, ca „premisele favorabile ne permit sa construim o intensa si ambitioasa agenda bilaterala”. „Suntem la fel de onorați pentru ca am reușit sa respectam…

- Premierul Nicolae Ciuca a sosit vineri, la Chisinau, pentru o vizita de o zi in Republica Moldova, fiind intampinat de omologul sau, Natalia Gavrilita. Guvernele Romaniei si Republicii Moldova se vor reuni la Chisinau intr-o sedinta comuna, urmand sa fie semnate mai multe documente bilaterale.Prim-ministrul…

- Un nou pod peste raul Prut, un imprumut nerambursabil de 100 de milioane de euro și eliminarea tarifelor de roaming sunt cateva dintre principalele subiecte pe agenda ședinței comune a guvernelor Republicii Moldova și Romania. Informațiile au fost prezenttae luni de președintele Republicii Moldova,…

- Romania iși ofera sprijinul in contextul crizei energetice din R. Moldova Foto arhiva Premierul Nicolae Ciuca a discutat astazi cu omologul sau de la Chișinau, Natalia Gavrilița, despre posibilitatea asigurarii cantitaților necesare de pacura Republicii Moldova, urmând ca România sa primeasca…

- Europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan spune ca Uniunea Europeana pregatește un nou pachet de asistența financiara pentru Republica Moldova. Oficialul a evitat sa spuna despre ce suma este vorba, insa a menționat ca acordarea acestor bani este condiționata de semnarea unui nou program…

- „Am avut in acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am avut discuții deosebit de fructoase. Cum am spus, cu un nou guvern și parlament la Chișinau, eforturile noastre o sa fie intr-adevar de substanța. Cooperarea pe linie guvernamentala a cunoscut un reviriment. Fructificam…

- Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlüt Çavusoglu, va efectua joi, 18 noiembrie, o vizita la Chișinau, la invitația viceprim-ministrului Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa…