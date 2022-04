Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Vasile Dincu, se va intilni, astazi, la București, cu omologul sau bulgar, Dragomir Zakov. Dupa intrevederi cei doi vor susține o conferința de presa. Menționam ca premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, insoțit de o delegație oficiala, efectueaza vineri…

- Conform programului anuntat de Guvern, la ora 11,30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate discuții, o intrevedere in plen a celor doua delegatii, cu participarea comisarului european pentru Transport, Adina Valean, precum si participarea la…

- Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, efectueaza o vizita de lucru in Romania Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru în…

- Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru in Romania. Conform programului anuntat de Executiv, la ora 11.30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate convorbiri tete-a-tete Cei doi premieri au programate convorbiri…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, despre invazia Federatiei Ruse in Ucraina, ca Vladimir Putin incearca sa slabeasca Uniunea Europeana, pentru ca o vede ca pe o amenintare, un proiect geopolitic la scara globala, fundamentat pe valori opuse regimului de la Moscova.…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului (este prima vizita a unui vicepreședinte american in Romania din ultimii opt ani). Inaltul demnitar american a fost primit la Palatul Cotroceni, de președintele…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța reprezentanții Guvernului Romaniei. Potrivit sursei citate, vizita la…

- Potrivit unui comunicat, un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din Bucuresti spre Siret, multumita donatiilor oferite de societatea civila din Romania.Asemenea celorlalte actiuni umanitare derulate in ultimele zile, sprijinul oferit marti de statul roman s-a realizat in urma colaborarii reprezentantilor…