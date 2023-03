Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete, care anul trecut au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care Guvernul le-a luat, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.„Investitorii demonstreaza incredere in economia…

- Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Industria romaneasca a scazut puternic in noiembrie 2022 si, la 11 luni din an, cele mai recente date, este pe minus fata de 2021, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crsecut in termeni reali, cu 1,2% in trimestrul III, fata de trimestrul II, la 355,809 miliarde lei preturi curente, iar fata de acelasi trimestru din anul 2021 PIB a inregistrat o crestere cu 3,8% pe seria bruta si de 4,6% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- „Premierul a promis ca actualele inechitați trebuie inlaturate prin noua lege de salarizare, fiind de acord cu propunerea ca grila de salarizare pentru salariații din invațamant sa fie construita avand la baza salariul profesorului debutant adus la nivelul salariului mediu brut pe economie”, potrivit …